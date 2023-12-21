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В РФ захотели присоединить к себе Узбекистан. Ташкент вызвал посла "на ковер"

Узбекистан, Четверг 21 декабря 2023 20:31
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В РФ захотели присоединить к себе Узбекистан. Ташкент вызвал посла "на ковер" Архивное фото: Захар Прилепин (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский боевик Захар Прилепин выразил желание присоединить Узбекистан к РФ. В Ташкенте возмутились такими заявлениями и вызвали посла "на ковер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана.

Отмечается, что во время встречи к чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Олегу Мальгинову в принципиальной форме доведено, что в Узбекистане с чувством глубокой обеспокоенности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к РФ.

"Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к большому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

Также в МИД сообщили, что подобные заявления, широко распространенные в российских СМИ, имеют заведомо провокационный характер.

Позиция России

Мальгинов со всей ответственностью заявил, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана".

Посол подчеркнул, что "в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан".

Мальгинов также отметил, что в ближайшее время МИД России планирует дать комментарий по этому инциденту.

Угрозы и имперские замашки России в отношении других стран

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