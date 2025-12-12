Охоронець пропагандиста РФ Прилєпіна отримав термін за участь у війні проти України
Дев'ять бойовиків, які воювали проти України, отримали вироки. Серед них - охоронець російського пропагандиста Захара Прилєпіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначили в СБУ, охоронець Прилєпіна брав участь у боях на передовій. Українські захисники взяли окупанта в полон як єдиного вцілілого зі штурмової групи росіян, яка атакувала позиції Сил оборони під селом Верхньокам'янське на Донеччині 2025 року.
"До цього рашист у складі загону охорони регулярно супроводжував Прилєпіна під час його агітаційних поїздок тимчасово захопленими районами сходу України", - уточнили в Службі безпеки.
Суд призначив окупанту 13 років в'язниці з конфіскацією майна.
Ще четверо окупантів, які отримали вироки, - мешканці тимчасово окупованої частини Луганщини, які підписали контракт із міноборони Росії та потрапили до 4-ї та 123-ї мотострілецьких бригад. Там вони штурмували позиції ЗСУ на Сіверському та Запорізькому напрямках, після чого були взяті в полон.
Інші засуджені - жителі тимчасово окупованої частини Донецької області. Вони вступили до 5-ї мотострілецької бригади російських збройних формувань. Після короткої підготовки на полігонах їх відправили наступати на Покровськ. Під час безперервних боїв у районах Лисівки та Красногорівки їх також взяли в полон українські захисники.
Усі вісім бойовиків отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами СБУ суд визнав їх винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
Скандальна позиція Прилєпіна
Пропагандист Захар Прилєпін відомий тим, що перетворив свою літературну кар'єру на інструмент політичної агітації, відкрито підтримуючи російську агресію проти України.
Він брав участь у бойових діях на Донбасі на боці РФ, публічно виправдовував насильство й активно поширював кремлівські наративи через книжки, телепроєкти та власні медіа.
Також у 2023 році він заявив про те, що Узбекистан "потрібно приєднати до Росії". На цьому тлі Ташкент викликав російського посла в МЗС.