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Обмеження на в'їзд до Дніпра відсутні, - ОДА

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 18:44
Обмеження на в'їзд до Дніпра відсутні, - ОДА
Ілюстративне фото (Автоцентр)

В'їзд до обласного центру відкритий для всіх

Станом на 9 квітня жодних обмежень на в'їзд в Дніпро не введено. Про це у відеозверненні заявив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Бондаренко.

За словами очільника ОДА, в'їзд до Дніпра та виїзд з нього відкриті. Жодних обмежень не було введено.

"Наразі жодних обмежень щодо в’їзду до обласного центру не існує. Тому що не було відповідного рішення обласної комісії ТЕБ і НС. Транзитні машини, машини з інших областей можуть спокійно в’їжджати до міста і виїжджати з нього. Блокпости, які є навколо Дніпра, діють в штатному режимі", - заявив він.

Бондаренко пояснив, що обмеження на в'їзд у місто діятимуть лише за нагальної потреби.

"Ми домовилися з очільником міськради Дніпра Борисом Філатовим, що за потреби будемо обговорювати необхідність обмежити рух до Дніпра, виносити це питання на обласну комісію ТЕБ і НС та ухвалювати рішення", - додав керівник області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у трьох областях України можуть ввести комендантську годину для протидії поширенню коронавірусу. Обмежувальний захід можуть запровадити в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.

Крім того, Кабінет міністрів вніс зміни у постанову про запобігання поширенню коронавірусу, якими вводяться більш жорсткі обмеження в період карантину.

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