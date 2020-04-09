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У трьох областях України можуть ввести комендантську годину

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 18:24
У трьох областях України можуть ввести комендантську годину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ході наради Денис Шмигаль повідомив про продовження карантину до початку травня

У трьох областях України в рамках карантину через пандемію коронавірусу можуть ввести комендантську годину. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він також додав, що в ході наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем було поінформовано про продовження карантину до початку травня.

"Коли це начало, яке це число, не було уточнено. Також були проінформовані, що в трьох областях - Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні", - додав він.

Він пояснив, що заходи спрямовані на те, щоб розірвати ланцюг зараження. Розглядається також можливість комендантської години.

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Опубліковано Русланом Марцінковим Четвер, 9 квітня 2020 р.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни на постанову про запобігання поширенню коронавіруса, яким вводяться більш жорсткі обмеження на період карантину.

Додамо, що станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадку коронавіруса. За минулу добу виявили 224 хворих. Жертвами коронавіруса стали 57 людей.

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