Ограничения на въезд в Днепр отсутствуют, - ОГА

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Въезд в областной центр открыт для всех

По состоянию на 9 апреля никаких ограничений на въезд в Днепр не введено. Об этом в видеообращении заявил председатель Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

По словам главы ОГА, въезд в Днепр и выезд из него открыты. Никаких ограничений не было введено.

"Пока никаких ограничений относительно въезда в областной центр не существует. Потому что не было соответствующего решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Транзитные машины, машины с других областей могут спокойно въезжать в город и выезжать из него. Блокпосты, которые есть вокруг Днепра, действуют в штатном режиме", - заявил он.

Бондаренко пояснил, что ограничения на въезд в город будут действовать лишь в крайней необходимости.

"Мы договорились с главой горсовета Днепра Борисом Филатовым, что при необходимости будем обсуждать необходимость ограничить движение в Днепр, выносить этот вопрос на областную комиссию ТЭБ и ЧС и принимать решения", - добавил руководитель области.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех областях Украины могут ввести комендантский час для противодействия распространению коронавируса. Ограничительную меру могут ввести в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, которыми вводятся более жесткие ограничения в период карантина.