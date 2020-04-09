ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ограничения на въезд в Днепр отсутствуют, - ОГА

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 18:44
Ограничения на въезд в Днепр отсутствуют, - ОГА
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Въезд в областной центр открыт для всех

По состоянию на 9 апреля никаких ограничений на въезд в Днепр не введено. Об этом в видеообращении заявил председатель Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

По словам главы ОГА, въезд в Днепр и выезд из него открыты. Никаких ограничений не было введено.

"Пока никаких ограничений относительно въезда в областной центр не существует. Потому что не было соответствующего решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Транзитные машины, машины с других областей могут спокойно въезжать в город и выезжать из него. Блокпосты, которые есть вокруг Днепра, действуют в штатном режиме", - заявил он.

Бондаренко пояснил, что ограничения на въезд в город будут действовать лишь в крайней необходимости.

"Мы договорились с главой горсовета Днепра Борисом Филатовым, что при необходимости будем обсуждать необходимость ограничить движение в Днепр, выносить этот вопрос на областную комиссию ТЭБ и ЧС и принимать решения", - добавил руководитель области.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех областях Украины могут ввести комендантский час для противодействия распространению коронавируса. Ограничительную меру могут ввести в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, которыми вводятся более жесткие ограничения в период карантина.

В Запорожье подтвердили еще 6 случаев коронавируса Камбин снял ограничения на работу строителей и химчисток
Новости Украины ФК Днепркарантинограничение движенияДнепропетровская ОГАКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь