Объявит о санкциях против РФ? Белый дом анонсировал заявление Трампа

Санкции против России

Напомним, что 8 августа завершается дедлайн президента США Дональда Трампа, который он поставил перед Россией. Американский лидер обещал, что если до этой даты РФ не начнет перемирие с Украиной, он введет против Москвы вторичные санкции и вторичные тарифы.

"Последним шансом" для России стала поездка спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву вчера, 6 августа. Американский чиновник встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

После переговоров Трамп заявил, что они были успешными и был достигнут значительный прогресс.

Но на этом фоне в западных СМИ появились слухи, что Трамп все же планирует ударить по России вторичными санкциями. Reuters со ссылкой на источники писало, что США должны ввести вторичные санкции уже в пятницу, 8 августа.

Также в СМИ сообщали, что Трамп может усилить санкции против "теневого флота" России, который занимается экспортом нефти.