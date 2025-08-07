UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Оголосить про санкції проти РФ? Білий дім анонсував заяву Трампа

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп виступить із заявою вже сьогодні, 7 серпня, ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Моніку Пейдж у соцмережі X.

Вона оприлюднила розклад президента США, опублікований Білим домом. Згідно з ним, заяву Трампа до Дня Пурпупного серця (Пурпурне серце - одна з найпочесніших військових нагород США) заплановано на 16:00 (23:00 за київським часом). Американський лідер виступить у Східній залі Білого дому.

Про що саме він збирається заявити - поки що невідомо.

 

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що 8 серпня завершується дедлайн президента США Дональда Трампа, який він поставив перед Росією. Американський лідер обіцяв, що якщо до цієї дати РФ не почне перемир'я з Україною, він введе проти Москви вторинні санкції і вторинні тарифи.

"Останнім шансом" для Росії стала поїздка спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви вчора, 6 серпня. Американський чиновник зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після переговорів Трамп заявив, що вони були успішними і було досягнуто значного прогресу.

Але на цьому тлі в західних ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп все ж планує вдарити по Росії вторинними санкціями. Reuters із посиланням на джерела писало, що США мають запровадити вторинні санкції вже в п'ятницю, 8 серпня.

Також у ЗМІ повідомляли, що Трамп може посилити санкції проти "тіньового флоту" Росії, який займається експортом нафти.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні