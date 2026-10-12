Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике-2026

12 октября объявлены лауреаты премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля. Ее присудили Роберту Эрнест Холлу и Майклу Дину Вудфорду "за микроэкономическую основу макроэкономической стабилизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Исследования Роберта Э. Голла и Майкла Вудфорда коренным образом изменили подходы к экономической стабилизации. На основе их работ возникли новокейнсианские модели, помогающие объяснять и количественно оценивать, как государственная экономическая политика влияет на деловую активность и экономические циклы. Сегодня эти модели используют центральные банки и министерства финансов по всему миру.

После публикации работ лауреатов модели продолжали развивать и усовершенствовать. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться, ведь экономики меняются. Модели можно легко адаптировать к разным условиям, в которых оказываются домохозяйства и предприятия.

Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2026

Исследования лауреатов позволили значительно эффективнее преодолевать масштабные макроэкономические кризисы. Их наработки были очень полезны во время пандемии и энергетических кризисов последних лет.

Премия Шведского центрального банка

Премию Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля вручают за особые достижения в сфере экономики. Это единственная премия, которую Нобель не упоминал в своем завещании.

Премию учредил Банк Швеции в честь своего 300-летия в 1968 году. Также банк взял на себя обязанность финансирования премии по экономике. Сумма вознаграждения идентична другим наградам.

Несмотря на другое происхождение, процесс номинации, отбора и церемонии идентичен с другими премиями. Решение принимает Королевская шведская академия наук, а награждение проходит в Стокгольме 10 декабря.

Лауреаты премии по экономике 2025

В прошлом году лауреатами премии по экономическим наукам стали Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт. Премию разделили на два исследования.

Американец Мокир получил премию за "за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса". Он показал, что для непрерывного процесса инноваций недостаточно просто знать, что работает, нужно понимать и знать научный процесс.

В то же время француз Агион и американец Ховитт "за теорию устойчивого роста с помощью творческого разрушения". Еще в 1992 году они создали математическую модель явления, которое назвали "творческим разрушением". Процесс, показывающий результаты продаж компаний, когда на рынок выходит лучший продукт.

Результаты Нобелевской недели-2026

В этом году Нобелевская неделя прошла с 6 по 12 октября. Премию по физиологии или медицине получили Карл Дайссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель "за открытия, касающиеся управляемых светом ионных каналов и оптогенетики".

Нобелиатом в сфере физики стал Фрэнсис Халзен, за "за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетического нейтриноастрофизического происхождения".

7 октября премию за исследования в области химии присудили Анри Б. Кагану и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.