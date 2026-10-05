Нобелевская премия-2026: названы лауреаты по медицине и физиологии

Нобелевский комитет в понедельник, 5 октября, объявил лауреатов премии по медицине и физиологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля .

Нобелевская премия 2026 года по физиологии или медицине присуждена Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю "за открытия, касающиеся управляемых светом ионных каналов и оптогенетики".

Оптогенетика - это метод, который позволяет изучить, какие нервные клетки в живом мозгу создают проблемы, вплывают на эмоции и обращают внимание на познание.

Питер Гегеманн и Георг Нагель нашли в одноклеточном водоросте уникальный блок - каналородопсин. Згодом Карл Дейссерот перевел его на светолокацию "перемычек", чтобы дополнительно можно было активизировать нервные клетки. Их новое открытие стало фундаментом нового этапа развития нейронов.

Фото: объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии

Нобелевская неделя

Сегодня стартовала неделя объявления лауреатов Нобелевских премий 2026 года. Расписание на неделю выглядит так:

Физиология и медицина - понедельник, 5 октября, не ранее 12:30 (киевское время).

Физика - вторник, 6 октября, не ранее 12:45.

Химия - среда, 7 октября, не ранее 12:45.

Литература - ​​четверг, 8 октября, не ранее 14:00.

Премия мира - пятница, 9 октября, 12:00.

Экономические науки - понедельник, 12 октября, не ранее 12:45.

Как все начиналось

В своем завещании изобретатель, предприниматель и бизнесмен Альфред Нобель распорядился направить свой капитал на награды для тех, кто за предыдущий год принес наибольшую пользу человечеству. Премией отмечали выдающиеся достижения в сферах, которыми он наиболее активно увлекался: физике, химии, физиологии или медицине, литературе и мир.

Впоследствии началась длительная реализация этого замысла, и уже в 1901 году были вручены первые Нобелевские премии. В 1969 году появилось еще одно отличие - премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, основанная центральным банком Швеции к его трехсотлетнему юбилею.

Имена новых лауреатов объявляют каждый год в октябре.

Нобелевская премия

Согласно уставу Нобелевского фонда, каждый лауреат получает золотую медаль. На ее лицевой стороне отчеканивается портрет Альфреда Нобеля, тогда как дизайн обратной стороны зависит от того, какое именно учреждение присуждает награду.

Диплом лауреата

Каждый диплом является уникальным творением искусства, оформление которого утверждают организации-лауреаты. Документ в области литературы создается на пергаменте (специально обработанной коже), используя технику средневековых иллюстраторов. Для других лауреатов дипломы печатают на заказной бумаге ручной работы.

Денежное вознаграждение

Сегодня размер одной Нобелевской премии равняется 12 миллионам шведских крон (1,2 млн долларов). Награду могут разделить между собой максимум три лауреата.