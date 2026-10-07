Нобелевская премия по химии 2026: кто стал лауреатом этого года
Нобелевский комитет в среду, 7 октября, объявил лауреатов премии по химии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.
"Королевская шведская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2026 года Анри Б. Кагану и Кенсо Соаи "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в ассиметричном органическом синтезе", - сообщили в соцсетях премии.
Прошлогодние лауреаты в области химии
В прошлом году японец Сусуму Китагава, британец Ричард Робсон и американец Омар Ягхи получили Нобелевскую премию по химии "за разработку металлоорганических каркасов".
В1989 году Ричард Робсон начал исследование. Он создал кристалл, похожий на бриллиант, соединив ионы меди с особыми молекулами. Хотя материал оказался неустойчивым, это стало прорывом и положило начало дальнейшим исследованиям.
Позже Сусуму Китагава и Омар Ягхи, усовершенствовав метод коллеги, показали, что такие конструкции могут быть управляемыми и устойчивыми. Их назвали металлоорганическими каркасами (MOF). Благодаря особой молекулярной конструкции, заключающейся в больших полостях, появилась возможность получать воду из воздуха, улавливать углекислый газ или ускорять химические реакции.
С этого времени нобелиаты создали тысячи MOF. Их изобретение применяют для очистки воды от вредных веществ, разложения остатков лекарства в природе, улавливания углекислого газа или получения воды даже в пустыне.
Церемония вручения Нобелевской премии
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, начиная с 1901 года, за выдающиеся заслуги в науке присуждают Нобелевскую премию.
Торжественная церемония вручения проходит 10 декабря в годовщину смерти Нобеля. Согласно его желанию, в Стокгольме лауреаты получают медаль и диплом по физике, химии, физиологии или медицине и литературе. А вручение премии мира происходит в Осло.
Нобелевская неделя 2026
Напомним, что в понедельник, 5 октября, лауреатами премии по медицине и физиологии стали Карл Дайссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель "за открытия, касающиеся управляемых светом ионных каналов и оптогенетики".
Лауреатом премии по физике в этом году является Фрэнсис Гальзен (Francis Halzen ) "за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube".
До понедельника, 12 октября, Нобелевский комитет объявит лауреатов премии по литературе, миру и экономическим наукам.