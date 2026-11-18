Оформить помощь "єЯсла" теперь можно онлайн - через портал "Дія". Однако такая опция доступна не для всех родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Гражданам рассказали, что податься на "єЯсла" онлайн - через портал "Дія" - могут женщины, которые вернулись на работу:
"После успешного бета-тестирования, на которое зарегистрировались около 200 женщин, подать заявление через "Дію" теперь могут все, кто соответствует условиям программы", - уточнили в Минсоцполитики.
Речь идет об услуге под названием "Помощь работающим родителям".
В пресс-службе "Дія" уточнили, что размер выплаты составляет 8 000 гривен, а для детей с инвалидностью - 12 000 гривен.
Кроме того, отвечая на вопрос, "может ли оформить выплату папа", украинцам ответили: "подать заявление онлайн на портале "Дія" может только мама".
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"Важно: если вы недавно трудоустроились или вернулись к работе на полный рабочий день, информация об этом может еще не отображаться в Реестре застрахованных лиц", - отметили в ведомстве.
Это объясняется тем, что работодатели представляют отчетность за прошлый месяц до 20 числа текущего месяца.
А уже с 25 числа - эти данные используются для автоматической проверки при подаче заявления.
"Например, если вы подаете заявление с 1 по 24 ноября включительно, Единая информационная система социальной сферы проверит сведения о вашей занятости за сентябрь, а с 25 ноября - за октябрь. Так же это работает ежемесячно", - объяснили украинкам.
Если данные о занятости не обновились, в министерстве советуют уточнить у работодателя:
"Когда данные обновятся и начнут использоваться для проверки, вы сможете повторно подать заявление через портал "Дія", - констатировали в Минсоцполитики.
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Программа "єЯсла" - это государственная поддержка для семей с детьми от 1 до 3 лет.
Она помогает родителям совмещать:
Ведь полученные в рамках "єЯсла" средства можно направить на оплату услуг по уходу за ребенком.
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В Минсоцполитики отметили, что возможность подать заявление через портал "Дія" - дополняет уже имеющиеся способы оформления помощи.
То есть для этого можно обратиться, как и раньше:
"Этими способами подать заявление могут также отцы детей", - констатировали в ведомстве.
Уточняется, в то же время, что для них - предусмотрены дополнительные требования к документам.
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Если заявление на оформление "єЯсла" подает отец ребенка, необходимо предоставить копию или выписку из приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении ему отпуска по уходу за ребенком - до достижения им трехлетнего возраста.
Однако этот документ не требуется, если:
В таких случаях нужно предоставить документ, подтверждающий соответствующие обстоятельства:
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