Кто может оформить помощь "єЯсла" через "Дія"

Гражданам рассказали, что податься на "єЯсла" онлайн - через портал "Дія" - могут женщины, которые вернулись на работу:

на условиях полного рабочего времени (и трудоустроены официально);

после достижения ребенком одного года.

"После успешного бета-тестирования, на которое зарегистрировались около 200 женщин, подать заявление через "Дію" теперь могут все, кто соответствует условиям программы", - уточнили в Минсоцполитики.

Речь идет об услуге под названием "Помощь работающим родителям".

В пресс-службе "Дія" уточнили, что размер выплаты составляет 8 000 гривен, а для детей с инвалидностью - 12 000 гривен.

Кроме того, отвечая на вопрос, "может ли оформить выплату папа", украинцам ответили: "подать заявление онлайн на портале "Дія" может только мама".

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В каких случаях заявление придется подать повторно

"Важно: если вы недавно трудоустроились или вернулись к работе на полный рабочий день, информация об этом может еще не отображаться в Реестре застрахованных лиц", - отметили в ведомстве.

Это объясняется тем, что работодатели представляют отчетность за прошлый месяц до 20 числа текущего месяца.

А уже с 25 числа - эти данные используются для автоматической проверки при подаче заявления.

"Например, если вы подаете заявление с 1 по 24 ноября включительно, Единая информационная система социальной сферы проверит сведения о вашей занятости за сентябрь, а с 25 ноября - за октябрь. Так же это работает ежемесячно", - объяснили украинкам.

Если данные о занятости не обновились, в министерстве советуют уточнить у работодателя:

подал ли он отчетность;

правильно ли указал информацию о рабочем времени.

"Когда данные обновятся и начнут использоваться для проверки, вы сможете повторно подать заявление через портал "Дія", - констатировали в Минсоцполитики.

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Чем важна для украинцев программа "єЯсла"

Программа "єЯсла" - это государственная поддержка для семей с детьми от 1 до 3 лет.

Она помогает родителям совмещать:

полноценную работу;

уход за ребенком.

Ведь полученные в рамках "єЯсла" средства можно направить на оплату услуг по уходу за ребенком.

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Как могут подавать заявление и женщины, и мужчины

В Минсоцполитики отметили, что возможность подать заявление через портал "Дія" - дополняет уже имеющиеся способы оформления помощи.

То есть для этого можно обратиться, как и раньше:

в сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

к уполномоченным лицам территориальных громад.

"Этими способами подать заявление могут также отцы детей", - констатировали в ведомстве.

Уточняется, в то же время, что для них - предусмотрены дополнительные требования к документам.

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Что именно должен добавить к заявлению отец ребенка

Если заявление на оформление "єЯсла" подает отец ребенка, необходимо предоставить копию или выписку из приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении ему отпуска по уходу за ребенком - до достижения им трехлетнего возраста.

Однако этот документ не требуется, если:

мать ребенка умерла;

мать ребенка лишена родительских прав;

ребенок проживает с отцом отдельно от матери (в соответствии с решением суда или органа опеки и попечительства).

В таких случаях нужно предоставить документ, подтверждающий соответствующие обстоятельства: