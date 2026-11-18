Родители смогут оплачивать стоматологические услуги для детей средствами государственной помощи на специальном счете "Дія.Карты" "Забота о ребенке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія" .

На что можно потратить деньги со счета "Забота о ребенке"

Специальный счет предназначен для выплат по четырем государственным программам:

"єЯсла";

помощь по уходу за ребенком до одного года;

"Пакет школьника";

"Пакет малыша".

Средства из него можно направлять на разные потребности ребенка: продукты, одежду и обувь, книги, игрушки, лекарства, медицинские услуги, спорт и досуг.

Также можно оплачивать посещение музеев, выставок, развлекательных центров, детских садов и услуги по уходу за детьми.

Теперь в список добавили MCC-код услуг зубных и медицинских лабораторий. Это позволит родителям оплачивать стоматологическую помощь для детей денежными средствами со счета.

Как открыть счет "Забота о ребенке"

Оформить специальный счет можно в приложении "Дія". Для этого нужно:

авторизоваться в приложении;

перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "Дія.Карта";

выбрать банк, в котором нужно открыть карточку и специальный счет "Забота о ребенке";

подписать согласие и завершить оформление.

Если "Дія.Карта" уже есть, достаточно перейти к разделу открытия счетов и выбрать "Забота о ребенке".

Открыть специальный счет также можно при подаче заявления на получение выплат по программам "єЯсла", пособия по уходу за ребенком до одного года, "Пакет школьника" или "Пакет малыша".