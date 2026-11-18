Хто може оформити допомогу "єЯсла" через "Дію"

Громадянам розповіли, що податись на "єЯсла" онлайн - через портал "Дія" - можуть жінки, які повернулися на роботу:

на умовах повного робочого часу (і працевлаштовані офіційно);

після досягнення дитиною одного року.

"Після успішного бета-тестування, на яке зареєструвалися близько 200 жінок, подати заяву через "Дію" тепер можуть усі, хто відповідає умовам програми", - уточнили у Мінсоцполітики.

Йдеться про послугу під назвою "Допомога працюючим батькам".

У прес-службі "Дії" уточнили, що розмір виплати становить 8 000 гривень, а для дітей з інвалідністю - 12 000 гривень.

Крім того, відповідаючи на питання, "чи може оформити виплату тато", українцям відповіли: "подати заяву онлайн на порталі "Дія" може лише мама".

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В яких випадках заяву доведеться подати повторно

"Важливо: якщо ви нещодавно працевлаштувалися або повернулися до роботи на повний робочий день, інформація про це може ще не відображатися в Реєстрі застрахованих осіб", - наголосили у відомстві.

Це пояснюється тим, що роботодавці подають звітність за минулий місяць до 20 числа поточного місяця.

А вже з 25 числа - ці дані використовуються для автоматичної перевірки під час подання заяви.

"Наприклад, якщо ви подаєте заяву з 1 до 24 листопада включно, Єдина інформаційна система соціальної сфери перевірить відомості про вашу зайнятість за вересень, а з 25 листопада - за жовтень. Так само це працює щомісяця", - пояснили українкам.

Якщо дані про зайнятість не оновилися, у міністерстві радять уточнити у роботодавця:

чи подав він звітність;

чи правильно зазначив інформацію про робочий час.

"Коли дані оновляться та почнуть використовуватися для перевірки, ви зможете повторно подати заяву через портал "Дія", - констатували у Мінсоцполітики.

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Чим важлива для українців програма "єЯсла"

Програма "єЯсла" - це державна підтримка для родин із дітьми від 1 до 3 років.

Вона допомагає батькам поєднувати:

повноцінну роботу;

догляд за дитиною.

Адже отримані в межах "єЯсла" кошти можна спрямувати на оплату послуг по догляду за дитиною.

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Як можуть подавати заяву і жінки, і чоловіки

У Мінсоцполітики зауважили, що можливість подати заяву через портал "Дія" - доповнює вже наявні способи оформлення допомоги.

Тобто для цього можна звернутись, як і раніше:

до сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

до уповноважених осіб територіальних громад.

"Цими способами подати заяву можуть також батьки дітей", - констатували у відомстві.

Уточнюється, водночас, що для них - передбачено додаткові вимоги до документів.

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Що саме повинен додати до заяви батько дитини

Якщо заяву на оформлення "єЯсла" подає батько дитини, необхідно надати копію або витяг із наказу (розпорядження) роботодавця про надання йому відпустки для догляду за дитиною - до досягнення нею трирічного віку.

Однак цей документ не потрібен, якщо:

мати дитини померла;

мати дитини позбавлена батьківських прав;

дитина проживає з батьком окремо від матері (відповідно до рішення суду чи органу опіки та піклування).

У таких випадках потрібно надати документ, що підтверджує відповідні обставини: