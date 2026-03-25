Дом, работа, лечение: почему на самом деле у женщин в Украине меньше возможностей, чем у мужчин
Формальное равенство в Украине женщин и мужчин (по законодательству) на самом деле не всегда гарантирует одинаковые шансы на безопасность, успешную карьеру и доступ к медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ исследований агентства Sense Research за последний год.
Почему одинаковые правила не всегда означают равные возможности
Согласно результатам исследований о положении женщин в Украине, формально одинаковые правила не всегда означают одинаковые возможности.
Среди ярких подтверждений такой ситуации, исследовательское агентство вспоминает пример с системой приютов для пострадавших от насилия.
"Законодательство определяет эти сервисы, как доступные для любого совершеннолетнего пострадавшего человека. В то же время на практике приюты в Украине ориентированы преимущественно на женщин", - объяснили гражданам.
То есть именно женщины составляют абсолютное большинство людей, нуждающихся в такой защите.
Еще один пример касается экономических возможностей.
Так, в ходе исследования анимационной отрасли Sense Research зафиксировала разрыв в медианной оплате труда между женщинами и мужчинами.
Среди специалистов с опытом до трех лет медианная зарплата женщин составляет около 1000 долларов, тогда как мужчин - 1300 долларов.
Между тем среди специалистов с более 10 годами опыта женщины получают в среднем 1600 долларов, тогда как мужчины - около 3000 долларов.
Исследователи отмечают, что эти данные не являются репрезентативными для всей отрасли (поскольку базируются на выборке из 186 респондентов).
В то же время они демонстрируют тенденцию, о которой говорят представители профессионального сообщества.
Еще один пример касается доступа к медицинской помощи.
К примеру, в исследовании о трудностях при диагностике онкологических заболеваний, женщины вдвое чаще отмечали, что вынуждены совмещать прохождение обследований с работой и уходом за семьей.
Кроме того, в качественных интервью со специалистами сферы противодействия домашнему насилию исследователи зафиксировали, что пострадавшие иногда сталкиваются с недоверием или преуменьшением проблемы.
По словам экспертов, отдельные работники системы могут действовать под влиянием патриархальных или сексистских установок, что влияет на то, как воспринимаются обращения за помощью.
Как результат - определенное количество случаев вообще не регистрируется (что занижает реальное количество официальных обращений).
"Формальное равенство в законодательстве еще не означает равенство в повседневной жизни", - констатировала основательница и руководитель Sense Research Светлана Больман.
Она добавила, что исследования показывают: "реальный доступ к безопасности, поддержке или экономическим возможностям часто зависит от того, как работают институты и какие установки существуют в обществе".
В завершение исследователи подчеркивают, что анализ таких практических данных (основанных на исследованиях) помогает:
- лучше понимать реальное состояние равенства в обществе;
- формировать более эффективные решения.
