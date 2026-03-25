Дом, работа, лечение: почему на самом деле у женщин в Украине меньше возможностей, чем у мужчин

Формальное равенство в Украине женщин и мужчин (по законодательству) на самом деле не всегда гарантирует одинаковые шансы на безопасность, успешную карьеру и доступ к медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ исследований агентства Sense Research за последний год.

Почему одинаковые правила не всегда означают равные возможности

Согласно результатам исследований о положении женщин в Украине, формально одинаковые правила не всегда означают одинаковые возможности.

Среди ярких подтверждений такой ситуации, исследовательское агентство вспоминает пример с системой приютов для пострадавших от насилия.

"Законодательство определяет эти сервисы, как доступные для любого совершеннолетнего пострадавшего человека. В то же время на практике приюты в Украине ориентированы преимущественно на женщин", - объяснили гражданам.

То есть именно женщины составляют абсолютное большинство людей, нуждающихся в такой защите.

Еще один пример касается экономических возможностей.

Так, в ходе исследования анимационной отрасли Sense Research зафиксировала разрыв в медианной оплате труда между женщинами и мужчинами.

Среди специалистов с опытом до трех лет медианная зарплата женщин составляет около 1000 долларов, тогда как мужчин - 1300 долларов.

Между тем среди специалистов с более 10 годами опыта женщины получают в среднем 1600 долларов, тогда как мужчины - около 3000 долларов.

Исследователи отмечают, что эти данные не являются репрезентативными для всей отрасли (поскольку базируются на выборке из 186 респондентов).

В то же время они демонстрируют тенденцию, о которой говорят представители профессионального сообщества.

Еще один пример касается доступа к медицинской помощи.

К примеру, в исследовании о трудностях при диагностике онкологических заболеваний, женщины вдвое чаще отмечали, что вынуждены совмещать прохождение обследований с работой и уходом за семьей.

Кроме того, в качественных интервью со специалистами сферы противодействия домашнему насилию исследователи зафиксировали, что пострадавшие иногда сталкиваются с недоверием или преуменьшением проблемы.

По словам экспертов, отдельные работники системы могут действовать под влиянием патриархальных или сексистских установок, что влияет на то, как воспринимаются обращения за помощью.

Как результат - определенное количество случаев вообще не регистрируется (что занижает реальное количество официальных обращений).

"Формальное равенство в законодательстве еще не означает равенство в повседневной жизни", - констатировала основательница и руководитель Sense Research Светлана Больман.

Она добавила, что исследования показывают: "реальный доступ к безопасности, поддержке или экономическим возможностям часто зависит от того, как работают институты и какие установки существуют в обществе".

В завершение исследователи подчеркивают, что анализ таких практических данных (основанных на исследованиях) помогает: