НБУ перешел к снижению курса евро

Официальный курс евро начал снижение после достижения рекордных показателей, на 18 декабря НБУ установил стоимость европейской валюты на уровне 49,6291 гривен, что 4 копейки ниже по сравнению с курсом 17 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

17 декабря официальный курс евро составлял 49,6684 гривен.

Официальный курс доллара на 18 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3384 гривен за 1 доллар (+0,15 грн).

На межбанке курс евро в результате торгов на 16 декабря вырос на 40-41 копеек по сравнению с 15 декабря – до 49,89-49,92 гривен (покупка-продажа). По состоянию на 12:44 17 декабря курсы составляют 49,66-49,66 гривен.

Курсы доллара на межбанке 16 декабря составляли 42,28-42,31 гривен, что на 21-22 копеек выше 15 декабря.

На наличном рынке средний курс продажи евро составляет 49,98 гривен, что на 2 копейки больше значения предыдущего дня. Курс продажи доллара вырос на 9 копеек – до 42,56 гривен. Курс покупки евро 17 декабря увеличился по сравнению с 16 декабря на 4 копейки – до 49,36 гривен, курс покупки доллара вырос на 9 копейки и составил 42,04 гривен.