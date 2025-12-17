ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ перешел к снижению курса евро

Украина, Среда 17 декабря 2025 16:05
UA EN RU
НБУ перешел к снижению курса евро Фото: Курс евро перешел к снижению (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Официальный курс евро начал снижение после достижения рекордных показателей, на 18 декабря НБУ установил стоимость европейской валюты на уровне 49,6291 гривен, что 4 копейки ниже по сравнению с курсом 17 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

17 декабря официальный курс евро составлял 49,6684 гривен.

НБУ перешел к снижению курса евро

bank.gov.ua

Официальный курс доллара на 18 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3384 гривен за 1 доллар (+0,15 грн).

НБУ перешел к снижению курса евро

bank.gov.ua

На межбанке курс евро в результате торгов на 16 декабря вырос на 40-41 копеек по сравнению с 15 декабря – до 49,89-49,92 гривен (покупка-продажа). По состоянию на 12:44 17 декабря курсы составляют 49,66-49,66 гривен.

Курсы доллара на межбанке 16 декабря составляли 42,28-42,31 гривен, что на 21-22 копеек выше 15 декабря.

НБУ перешел к снижению курса евро

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи евро составляет 49,98 гривен, что на 2 копейки больше значения предыдущего дня. Курс продажи доллара вырос на 9 копеек – до 42,56 гривен. Курс покупки евро 17 декабря увеличился по сравнению с 16 декабря на 4 копейки – до 49,36 гривен, курс покупки доллара вырос на 9 копейки и составил 42,04 гривен.

Напомним, на 17 декабря НБУ установил рекордный курс евро – 49,65 гривен. Это произошло на фоне усиления евро по отношению к доллару на международном рынке, объяснил директор по продажам «Банка Авангард» Юрий Крохмаль. Рост курса евро также связано с перспективой снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в следующем году. Этот фактор давит на курс доллара.

Официальный курс евро Европейского центрального банка за период з 1 по 16 декабря на 15% - до 1,18 долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море