Курс евро бьёт рекорды: станет ли 50 гривен новым максимумом до конца года
Официальный курс евро достиг рекордно высокого значения (49,65 гривен), поскольку европейская валюта дорожает по отношению к доллару на международном рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора по продаж "Банка Авангард" Юрия Крохмаля.
"Рост (курса НБУ – ред.) происходит за счет того, что евро продолжает дорожать по отношению к доллару на международном рынке", - сказал он.
Топ-менеджер банка добавил, что такая динамика евро является следствием ожиданий понижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в следующем году.
"Такая перспектива продолжает давить на доллар, ослабляя его позиции по отношению к основным мировым валютам", - считает Юрий Крохмаль.
Официальный курс Европейского центрального банка за период с 1 января по 16 декабря этого года вырос на 15% - до 1,18 долларов.
Прогноз курса
Во второй половине декабря официальный курс гривны к евро будет находиться в пределах 48,50-50,50 гривен. Курс доллара, прогнозирует Юрий Крохмаль, будет в диапазоне 41,80-42,80 гривен.
Напомним, что НБУ поднял курс евро с 1 по 16 декабря на 76 копеек – до 49,65 гривен, что есть рекордным значением.
Курс евро в обменниках также продемонстрировал растущую динамику. В начала месяца средний курс покупки составлял 48,82 гривен, а курс продажи – 49,47 гривен. 16 декабря эти значения выросли к 49,27 гривен и 49,91 гривен соответственно. Стоит отметить, что разница между курсами покупки и продажи в среднем за отчетный период составляла 62 копейки.