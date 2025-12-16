ua en ru
Курс евро бьёт рекорды: станет ли 50 гривен новым максимумом до конца года

Украина, Вторник 16 декабря 2025 13:45
UA EN RU
Курс евро бьёт рекорды: станет ли 50 гривен новым максимумом до конца года Фото: Официальный курс евро продолжает расти (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Юрий Крохмаль

Официальный курс евро достиг рекордно высокого значения (49,65 гривен), поскольку европейская валюта дорожает по отношению к доллару на международном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора по продаж "Банка Авангард" Юрия Крохмаля.

"Рост (курса НБУ – ред.) происходит за счет того, что евро продолжает дорожать по отношению к доллару на международном рынке", - сказал он.

Топ-менеджер банка добавил, что такая динамика евро является следствием ожиданий понижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в следующем году.

"Такая перспектива продолжает давить на доллар, ослабляя его позиции по отношению к основным мировым валютам", - считает Юрий Крохмаль.

Официальный курс Европейского центрального банка за период с 1 января по 16 декабря этого года вырос на 15% - до 1,18 долларов.

Прогноз курса

Во второй половине декабря официальный курс гривны к евро будет находиться в пределах 48,50-50,50 гривен. Курс доллара, прогнозирует Юрий Крохмаль, будет в диапазоне 41,80-42,80 гривен.

Напомним, что НБУ поднял курс евро с 1 по 16 декабря на 76 копеек – до 49,65 гривен, что есть рекордным значением.

Курс евро в обменниках также продемонстрировал растущую динамику. В начала месяца средний курс покупки составлял 48,82 гривен, а курс продажи – 49,47 гривен. 16 декабря эти значения выросли к 49,27 гривен и 49,91 гривен соответственно. Стоит отметить, что разница между курсами покупки и продажи в среднем за отчетный период составляла 62 копейки.

