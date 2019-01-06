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Офіційний переклад томосу затверджено і надруковано

Новини » Політика    06.01.2019 - 15:07
Офіційний переклад томосу затверджено і надруковано
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Українці вже завтра зможуть ознайомитися з офіційним текстом томосу

Офіційний переклад томосу про автокефалію Православної церкви України затверджено і надруковано. Про це журналістам у Стамбулі повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, переклад томосу зможуть побачити всі українці.

"Офіційний переклад томосу вже вчора надрукували, його затвердили", - наголосив Зубко.

Він також назвав його публічним історичним документом, що визначає повноваження Православної церкви України, взаємини з Вселенським патріархатом і світовим православ'ям.

Нагадаємо, раніше Вселенський патріарх Варфоломій на врученні томосу про автокефалію заявив про початок нової сторінки в історії України. Він також в черговий раз підкреслив, що Фанар ніколи не визнавав канонічну юрисдикцію Російської православної церкви над Києвом.

В той же час Московський патріархат знову виключив спільні служби з Православною церквою України. Архиєпископ УПЦ (МП) Климент в черговий раз назвав її неканонічною релігійною організацією.

 

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