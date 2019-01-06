Московський патріархат виключив спільні служби з ПЦУ

Фото: архієпископ Климент (news.church.ua)

УПЦ Московського патріархату не визнає канонічність нової церкви

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату не буде проводити з Православною церквою України (ПЦУ) спільні служби після отримання нею томосу про автокефалію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву архієпископа УПЦ МП Климента російським ЗМІ.

Климент в черговий раз назвав Православну церкву України неканонічною релігійною організацією. Він також зазначив, що, на його думку, у новій церкві нібито немає влади "здійснювати повноту всіх таїнств".

"Тому співслужити з релігійними діячами цієї церкви ми не маємо ніякої можливості", - додав Климент.

Нагадаємо, раніше Вселенський патріарх Варфоломій на врученні томосу про автокефалію заявив про початок нової сторінки в історії України. Він також в черговий раз підкреслив, що Фанар ніколи не визнавав канонічну юрисдикцію Російської православної церкви над Києвом.

Зазначимо, президент Петро Порошенко висловив впевненість, що томос про автокефалію Православної церкви України зміцнить релігійну свободу і міжконфесійний мир. Він також в черговий раз пообіцяв свободу віросповідання для українців.