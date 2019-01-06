Варфоломій заявив про нову сторінку в історії України

Фото: Варфоломій (УНІАН)

Фанар офіційно визнав Православну церкву України рівною іншим

Вселенський патріарх Варфоломій на врученні томосу про автокефалію Православній церкві України заявив про початок нової сторінки в історії країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське", яке опублікувало частину сьогоднішньої промови Варфоломія.

Зокрема, Варфоломій нагадав про обставини передачі Москві права на висвячення митрополита Київського, а також підкреслив, що Фанар ніколи не визнавав канонічну юрисдикцію Російської православної церкви над Києвом.

"Сьогодні починається нова сторінка в історії України. Константинопольська церква, яка таким же способом дарувала статус автокефалії всім новим заснованим церквам, сьогодні дарує її вам. Сьогодні, офіційно і канонічно, ви стаєте 15-й церквою в благословенному хорі автокефальних церков", - додав Варфоломій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли томос доставлять до України. За словами спікера Верховної ради Андрія Парубія, документ доставлять 7 січня.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав церкви молитися за мир у країні та за українських полонених.