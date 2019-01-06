Официальный перевод томоса утвержден и напечатан

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Украинцы уже завтра смогут ознакомиться с официальным текстом томоса

Официальный перевод томоса об автокефалии Православной церкви Украины утвержден и напечатан. Об этом журналистам в Стамбуле сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, перевод томоса смогут увидеть все украинцы.

"Официальный перевод томоса уже вчера напечатали, его утвердили", - подчеркнул Зубко.

Он также назвал его публичным историческим документом, которые определяет полномочия Православной церкви Украины, взаимоотношения с Вселенским патриархатом и мировым православием.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей на вручении томоса об автокефалии заявил о начале новой страницы в истории Украины. Он также в очередной раз подчеркнул, что Фанар никогда не признавал каноническую юрисдикцию Русской православной церкви над Киевом.

В то же время Московский патриархат снова исключил совместные службы с Православной церковью Украины. Архиепископ УПЦ (МП) Климент в очередной раз назвал ее неканонической религиозной организацией.