В Офісі президента розповіли, яке завдання зустрічі Зеленського з Путіним

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, які головні завдання стоять перед потенційною зустріччю між президентами України і Російською Федерацією Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним . За його словами, планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту "нормандської четвірки".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в тому числі безпосередньо в зоні конфлікту. При цьому пізніше президент України заявив, що йому не важливо, де саме пройде зустріч.

Пізніше РБК-Україна стало відомо, що зустріч Зеленського і Путіна планують провести на нейтральній території. Поміж потенційних місць - Відень і Єрусалим.

При цьому в Кремлі заявляли, що Путін готовий сісти за стіл переговорів із Зеленським, щоб обговорити двосторонні відносини.