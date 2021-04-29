Зустріч Зеленського і Путіна: де можуть відбутися переговори
Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним може пройти тільки на нейтральному майданчику. На сьогодні можна розглядати будь-яку нейтральну країну, оскільки раунд переговорів тільки почався.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
"Формально зараз можна розглядати будь-який нейтральний майданчик. У тому числі і перераховані (Відень або Єрусалим, - ред.). Раунд консультацій тільки почався", - сказало джерело.
Зазначимо, сьогодні в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що опрацьовуються варіанти зустрічі Зеленського і Путіна в Єрусалимі або Відні, але співрозмовники РБК-Україна в МЗС і Офісі президента цю інформацію не підтверджують.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський допустив, що зустріч з Путіним могла б пройти, наприклад, у Ватикані. Але в російському Кремлі заявили, що офіційної пропозиції на цей рахунок ще не надходило.
Водночас дипломат Ватикану кардинал Леонадрдо Сандре заявив, що Папа Римський Франциск готовий бути посередником у зустрічі Зеленського з Путіним, оскільки всіляко підтримує мирні процеси.