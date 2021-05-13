В Офисе президента рассказали, какая задача встречи Зеленского с Путиным

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, какие главные задачи стоят перед потенциальной встречей между президентами Украины и Российской Федерацией Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным . По его словам, планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", - сказал Ермак.

Напомним, ранее Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта. При этом позже президент Украины заявил, что ему не важно, где именно пройдет встреча.

Позже РБК-Украина стало известно, что встречу Зеленского и Путина планируют провести на нейтральной территории. Среди потенциальных мест - Вена и Иерусалим.

При этом в Кремле заявляли, что Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским, чтобы обсудить двусторонние отношения.