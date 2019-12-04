В офісі Медведчука проходять слідчі дії

В офісі глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука проходять слідчі дії. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Гітлянська зазначила, що СБУ поки не може сказати в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.

"Це проводяться не обшуки, а інші слідчі дії", - зазначила вона.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що знає інформацію про фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя", одним з лідері якої є Віктор Медведчук. Тоді президент заявив, що "буде дуже гучна історія, яка погано закінчиться".

Ще до цього Зеленський заявив, що не дозволить Віктору Медведчуку монополізувати телебачення.

Нагадаємо, у лютому цього року Генеральна прокуратура України внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК України та ч.1 ст.111 КК України, - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та держзради.

Медведчук на партійному з’їзді 29 січня 2019 року у Києві заявляв про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України.