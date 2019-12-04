В офисе Медведчука проходят следственные действия, - ОПЗЖ

В офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука проходят следственные действия. Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире "112 Украина".

Кузьмин заявил, что его не пустили в офис лидера политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, с надписями на груди "СБУ", - сказал он.

В комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская отметила, что в здании, где находится офис нардепа проводятся не обыски, а другие следственные действия и они не касаются Медведчука.

Также СБУ пока не может сказать в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что знает информацию о финансировании партии "Оппозиционная платформа - За життя", одним из лидеров которой является Виктор Медведчук. Тогда президент заявил, что "будет очень громкая история, которая плохо закончится".

Еще до этого Зеленский заявил, что не позволит Виктору Медведчуку монополизировать телевидение.

Напомним, в феврале этого года Генеральная прокуратура Украины внесла сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины, - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и госизмену.

Медведчук на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.