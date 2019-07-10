Зеленський: Медведчуку не дадуть монополізувати телебачення

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Питання буде врегульовано на законодавчому рівні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволить Віктору Медведчуку монополізувати телебачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

За його словами, монополізація телевізійного простору, особливо людьми, які мають проросійські погляди, неприпустимо під час війни.

"Під час війни люди, у яких не проукраїнська бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися", - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що це питання буде врегульовано на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної ради.

"Ніяких інформаційних монополій у нас не буде", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський назвав запланований телеміст телеканалу NewsOne (повязують з Медведчуком) з російським каналом дешевим піаром перед парламентськими виборами, а також закликав українців не панікувати. Зеленський вважає, що це чергова спроба Росії поділити українців на "два табори".

У свою чергу, СБУ попросила Зеленського зібрати РНБО з-за телемосту з Росією і направила керівникам медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK") повідомлення про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора. Відзначимо, в результаті NewsOne скасував телеміст.