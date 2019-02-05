ГПУ відкрила справу проти Медведчука

Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

Справу відкрито за підозрою у держзраді та сепаратизмі

Генеральна прокуратура України внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК України та ч.1 ст.111 КК України, - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та держзради. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган.

Так, провадження було розпочате за зверненням нардепа від фракції "Народний фронт" Андрія Тетерука.

"5 лютого 2019 року Генеральною прокуратурою України за зверненням народного депутата Тетерук Андрій до ЄРДР внесені відомості про вчинення Медведчуком В.В. кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК України та ч.1 ст.111 КК України", - сказано у повідомленні.

Вказано, що глава організації "Український вибір - право народу" і глава політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук зробив заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року у Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України.

"Його план-концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону "Донбас" у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва", - зазначили у ГПУ.

Підкреслюється, що проголошення концепції утворення автономного регіону Донбас сприяє законодавчому закріпленню тимчасово окупованої території всупереч Конституції та надає іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в тому числі і інформаційної підтримки.

"За таких обставин, у діях Медведчука В.В. вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч.1 ст.111 КК України (державна зрада). Конституцією України законодавчо закріплено територіальний устрій України (ст.133), якою передбачено Донецьку та Луганську області, як адміністративно-територіальні одиниці у складі держави", - пояснили у Генпрокуратурі.

Сарган зазначила, що матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки України за підслідністю.

Нагадаємо, в кінці січня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ не може притягнути до кримінальної відповідальності Віктора Медведчука. При цьому він допускав притягнення політика до кримінальної відповідальності тільки за двома статтями - ст. 111 і ст 110 Кримінального кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко назвав лідера громадського руху "Український вибір - Право народу", члена партії "За життя" Віктора Медведчука представником президента РФ Володимира Путіна у Тристоронній контактній групі в Мінську.

Додамо, в грудні минулого року на одному із засідань парламенту народні депутати влаштували масову бійку в сесійній залі через Медведчука.