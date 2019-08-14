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Офис президента раскрыл детали визита Нетаньяху в Украину

Новости » Политика    14.08.2019 - 16:50
Офис президента раскрыл детали визита Нетаньяху в Украину
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху 19 августа проведет переговоры с Владимиром Зеленским

Официальная часть визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину начнется 19 августа. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Сообщается, что 19 августа президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Нетаньяху в рамках его визита. Кроме того, лидеры обеих стран совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что основным смыслом нынешнего визита Нетаньяху будет его возможное посредничество в украино-российских переговорах. Отметим, Киев был заинтересован в том, чтобы привлечь Израиль в качестве посредника на переговорах с Россией об освобождении украинских пленных.

Кроме того, ожидается, что на переговорах Нетаньяху и Зеленского, очевидно, также будет поднят вопрос ратификации Кнессетом соглашения о свободной торговле с Украиной. Документ был подписан в январе этого года, а 7 августа свою подпись поставил Зеленский. Для его вступления в силу необходимо лишь решение израильского парламента, которое, скорее всего, последует после досрочных выборов.

Украина ожидает ратификации соглашения о ЗСТ новым парламентом Израиля
Новости Украины НетаньяхуИзраильвизит
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