ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс генпрокурора порушив понад 3 тисяч справ через продаж лісу

Новини » Політика     05.03.2020 - 19:40
Офіс генпрокурора порушив понад 3 тисяч справ через продаж лісу
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

В тому числі, керівники лісгоспів були притягнені до відповідальності

Офіс генпрокурора порушив понад 3 тисяч кримінальних справ через продаж лісу. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, було притягнуто до відповідальності більше 60 осіб.

"Ви коли-небудь чули, щоб когось судили за незаконну виробку та продаж лісів. За три місяці ми відкрили більше 3 тисяч кримінальних справ. Притягнули до відповідальності більше 60 осіб. В тому числі, керівників лісгоспів",- заявив Рябошапка.

Нагадаємо, на сьогоднішньому позачерговому засіданні Рада розглядає висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. За результатами голосування нардепів, голова ГПУ може піти у відставку.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.

Підкреслимо, глава держави Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня.

Рабінович: ми будемо голосувати за відставку Рябошапки Чому Рябошапку відправляють у відставку: що відомо
Новини України ГПУпродажалес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся