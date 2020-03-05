Офіс генпрокурора порушив понад 3 тисяч справ через продаж лісу

Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

В тому числі, керівники лісгоспів були притягнені до відповідальності

Офіс генпрокурора порушив понад 3 тисяч кримінальних справ через продаж лісу. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, було притягнуто до відповідальності більше 60 осіб.

"Ви коли-небудь чули, щоб когось судили за незаконну виробку та продаж лісів. За три місяці ми відкрили більше 3 тисяч кримінальних справ. Притягнули до відповідальності більше 60 осіб. В тому числі, керівників лісгоспів",- заявив Рябошапка.

Нагадаємо, на сьогоднішньому позачерговому засіданні Рада розглядає висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. За результатами голосування нардепів, голова ГПУ може піти у відставку.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.

Підкреслимо, глава держави Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня.