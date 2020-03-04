В Раді незадоволені відсутністю підозр від Офісу генпрокурора

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

В парламент надійшла постанова про звільнення Рябошапки з посади голови Офісу генпрокурора

Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у фракції є питання щодо відсутності висунення підозр Офісом генерального прокурора.

"У нас є питання по реформі прокуратури і по тому, що під час реформи не завжди відбувається поточна діяльність Зокрема, не висуваються важливі, на наш погляд, підозри. Я думаю, що сьогодні ми послухаємо звіт генерального прокурора і також будемо робити висновки", - заявив Корнієнко.

Він також підтвердив, що в парламент надійшла постанова про звільнення Рябошапки. Він наголосив, що її має розглянути комітет з питань правоохоронної діяльності.

Є (подання на звільнення Рябошапки з посади голови Офісу генпрокурора, - ред.), є і навіть зареєстрована постанова. Комітет вже має бути, але я не впевнений", - заявив Корнієнко

Зазначимо, що в порядку денному комітету на 4 березня не стоїть питання про розгляд постанови про звільнення генерального прокурора.

Нагадаємо, до Верховної ради внесли проект постанови №3158 "Про відставку прем'єр-міністра України Гончарука А.В."

На даний момент текст проекту відсутній. Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Нагадаємо, комітет організації держвлади рекомендував Раді прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. "За" проголосували 23 членів комітету, двоє утрималися і ніхто не був проти.

Також глава комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко повідомив, що комітет буде сьогодні ще збиратися, щоб розглянути подання президента Володимира Зеленського на нового прем'єр-міністра.