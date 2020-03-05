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Офис генпрокурора возбудил более 3 тысяч дел из-за продажи леса

Новости » Политика     05.03.2020 - 19:40
Офис генпрокурора возбудил более 3 тысяч дел из-за продажи леса
Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

В том числе, руководители лесхозов привлечены к ответственности

Офис генпрокурора возбудил свыше 3 тысяч уголовных дел из-за продажи леса. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, было привлечено к ответственности более 60 человек.

"Вы когда нибудь слышали, чтобы кого-то судили за незаконную выработку и продажу лесов. За три месяца мы открыли более 3 тысяч уголовных дел. Привлекли к ответственности более 60 человек. В том числе, руководителям лесхозов",- заявил Рябошапка.

Напомним, на сегодняшнем внеочередном заседании Рада рассматривает высказывание недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. По результатам голосования нардепов, глава ГПУ может уйти в отставку.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что новым генеральным прокурором Украины вместо Руслана Рябошапки может стать нардеп Сергей Ионушас.

Подчеркнем, глава государства Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта.

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