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Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне висловлення недовіри Рябошапці

Новини » Політика     05.03.2020 - 08:27
Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне висловлення недовіри Рябошапці
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Позачергове засідання почнеться о 18:30

Верховна рада сьогодні розгляне висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Про це йдеться в порядку денному позачергового засідання Ради.

Позачергове засідання почнеться о 18:30. У порядку денному тільки одне питання.

До цього нардепи проведуть чергове засідання, де розглянуть у другому читанні законопроект про ринок землі та законопроект про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності.

РБК-Україна писало, що Верховна рада України збереться на позачергове засідання у четвер, 5 березня.

Нагадаємо, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді визначитися з постановою про недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

Зазначимо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.

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