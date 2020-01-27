Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт у справі вбивства журналіста Сергієнко

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Про це повідомляє прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що обвинувальний акт спрямований проти особи за фактом незаконного проникнення на територію домоволодіння Сергієнко, звідки той був викрадений і убитий.

"Офіс Генерального прокурора 24 січня 2020 направив до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом незаконного проникнення 4 квітня 2014 на територію домоволодіння журналіста та учасника "Самооборони Євромайдан Черкаської області" В. Сергієнко в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, звідки журналіст був викрадений і надалі цей же день жорстоко вбиті (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі генпрокурора відзначили, що даному громадянинові, а також ще одному обличчі інкримінують участь у злочинній організації, що діяла в період з листопада 2013 року по липень 2015 року на територіях Київській та Черкаській областях.

Нагадаємо, одного з лідерів Революції гідності в місті Корсунь-Шевченківський і журналіста Василя Сергієнка вбили в квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а на наступний день тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.

Навесні 2017 року були затримані підозрюваний і організатор вбивства журналіста Сергієнко.

Раніше РБК-Україна писало, що в серпні 2019 року суд відпустив з СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого звинувачують в організації вбивства журналіста.