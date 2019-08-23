Суд відпустив підозрюваного в організації вбивства журналіста Сергієнко

Фото: Василь Сергієнко (detector.media)

Підозрюваний перейде під домашній арешт

Городищенський районний суд Черкаської області відпустив із СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого звинувачують в організації вбивства журналіста і учасника Євромайдану Василя Сергієнка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що термін арешту Мельника закінчувався 24 серпня. Сторона звинувачення просила про продовження його утримання під вартою ще на два місяці. Необхідність такого заходу була пояснена тим, що на волі обвинувачений може сховатися, вплинути на потерпілих і свідків.

Сам Мельник не визнає своєї провини. Він заявив, що не має наміру тікати у разі звільнення під домашній арешт. Його адвокати заявили, що прокурори не довели існування ризиків у разі переходу підзахисного під домашній арешт. Адвокати хотіли звільнення Мельника під заставу в розмірі 153 000 гривень.

Судді відхилили обидва клопотання і змінили Мельнику запобіжний захід на домашній арешт. Чим вони обґрунтували таке рішення - поки невідомо. Головуюча суддя Людмила Синиця оголосила тільки резолютивну частину рішення.

Зазначимо, Мельник безперервно перебував під вартою з 18 травня 2017 року.

Нагадаємо, одного з лідерів Революції гідності в місті Корсунь-Шевченківський і журналіста Василя Сергієнка вбили в квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а на наступний день тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за підозрюваного у вбивстві Сергієнко Вадима Мельника внесли 2 мільйони гривень застави. Поліцейські заявили, що застава могла бути внесена "його колишнім господарем".