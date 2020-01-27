Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт по делу убийства журналиста Сергиенко

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко. Об этом сообщает пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что обвинительный акт направлен в отношении лица по факту незаконного проникновения на территорию домовладения Сергиенко, откуда тот был похищен и убит.

"Офис Генерального прокурора 24 января 2020 направил в суд обвинительный акт в отношении лица по факту незаконного проникновения 4 апреля 2014 на территорию домовладения журналиста и участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" В. Сергиенко в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области, откуда журналист был похищен и в дальнейшем этот же день жестоко убиты (п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также в Офисе генпрокурора отметили, что данному гражданину, а также еще одному лице инкриминируют участие в преступной организации, который действовала в период с ноября 2013 года по июль 2015 года на территориях Киевской и Черкасской областях.

Напомним, одного из лидеров Революции достоинства в городе Корсунь-Шевченковский и журналиста Василия Сергиенко убили в апреле 2014 года. Его похитили со двора собственного дома, а на следующий день тело нашли в лесу в 15 километрах от города со следами пыток.

Весной 2017 года были задержаны подозреваемый и организатор убийства журналиста Сергиенко.

Ранее РБК-Украина писало, что в августе 2019 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста.