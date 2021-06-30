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Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт Медведчука

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Київ, Середа 30 червня 2021 14:06
Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт Медведчука Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У травні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт політика.

Про це повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора, йдеться у матеріалі "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі".

Прокурор клопотатиме про продовження термінів розслідування справи і домашнього арешту, що закінчуються 10 липня, повідомили в ОГУ.

Адвокат нардепа, якого підозрюють у держзраді, Богдан Коваль не виключає, що в найближчому майбутньому захист звернеться до українського суду з проханням скасувати підозру, пред'явлену Медведчуку.

Наразі підозрюваний, за словами адвоката, "повністю дотримується всіх умов домашнього арешту".

Як писало РБК-Україна, вчора Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про взяття Медведчука під варту з правом внесення застави. Нардепа вирішили відправити під цілодобовий домашній арешт, поклавши на нього зобов'язання.

Сторона обвинувачення просила суд відправити парламетарія в СІЗО до 10 липня з правом застави у розмірі 300 млн гривень.

У прокуратурі також зазначали, що у разі доведення провини Медведчуку загрожуватиме до 15 років в'язниці.

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Віктор Медведчук
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Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі