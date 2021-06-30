Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест Медведчука

В мае Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест политика.

Об этом сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, говорится в материале "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти".

Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста, истекающих 10 июля, сообщили в ОГУ. Адвокат нардепа, которого подозревают в госизмене, Богдан Коваль не исключает, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное Медведчуку. На данный момент подозреваемый, по словам адвоката, "полностью соблюдает все условия домашнего ареста".