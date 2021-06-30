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Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест Медведчука

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 14:06
Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест Медведчука Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В мае Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест политика.

Об этом сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, говорится в материале "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти".

Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста, истекающих 10 июля, сообщили в ОГУ.

Адвокат нардепа, которого подозревают в госизмене, Богдан Коваль не исключает, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное Медведчуку.

На данный момент подозреваемый, по словам адвоката, "полностью соблюдает все условия домашнего ареста".

Как писало РБК-Украина, вчера Печерский райсуд отклонил ходатайство прокуратуры о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Нардепа решили отправить под круглосуточный домашний арест, возложив на него обязательства.

Сторона обвинения просила суд отправить парламетария в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен.

В прокуратуре также отмечали, что в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.

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Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти