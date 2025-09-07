Число пострадавших в Киеве превысило 10, есть жертва и в укрытии умерла женщина

Городской голова отметил, что инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

Также Кличко сообщил, что в результате атаки врага на Киев, пострадали уже 11 человек.

Пятеро из них госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.

Обновлено 05:21

Тимур Ткаченко отметил, что в Святошинском районе из-за попадания "Шахеда" погиб один человек, еще 11 получили ранения.