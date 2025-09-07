Число пострадавших в Киеве превысило 10, есть жертва и в укрытии умерла женщина

В Киеве во время воздушной атаки дронами в одном из укрытий скончалась пожилая женщина. Также есть погибший из-за прилета в один из многоэтажных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченка.
Городской голова отметил, что инцидент произошел в Дарницком районе столицы.
Также Кличко сообщил, что в результате атаки врага на Киев, пострадали уже 11 человек.
Пятеро из них госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.
Тимур Ткаченко отметил, что в Святошинском районе из-за попадания "Шахеда" погиб один человек, еще 11 получили ранения.
Напомним, в ночь на 7 сентября, Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед" и баллистическими ракетами.
Мишенью ударов БпЛА стали Киев, Днепр, Кременчуг, Каменское, Одесса.
В частности, Кременчуг после ударов баллистикой частично обесточен.
В Киеве дроны частично разрушили несколько этажей многоквартирного дома. В двух районах вспыхнули пожары, повреждены автомобили, есть пострадавшие.
Ранее сообщалось о 8 пострадавших из-за атаки на Киев.
Более подробно о ночной вражеской атаке на столицу, - читайте в авторском материале РБК-Украина.