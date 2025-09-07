RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Число пострадавших в Киеве превысило 10, есть жертва и в укрытии умерла женщина

Фото: пожилая женщина умерла в укрытии во время массированной атаки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве во время воздушной атаки дронами в одном из укрытий скончалась пожилая женщина. Также есть погибший из-за прилета в один из многоэтажных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченка.

Городской голова отметил, что инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

Также Кличко сообщил, что в результате атаки врага на Киев, пострадали уже 11 человек.

Пятеро из них госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте.

Обновлено 05:21

Тимур Ткаченко отметил, что в Святошинском районе из-за попадания "Шахеда" погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Дроновая атака на Киев

Напомним, в ночь на 7 сентября, Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед" и баллистическими ракетами.

Мишенью ударов БпЛА стали Киев, Днепр, Кременчуг, Каменское, Одесса.

В частности, Кременчуг после ударов баллистикой частично обесточен.

В Киеве дроны частично разрушили несколько этажей многоквартирного дома. В двух районах вспыхнули пожары, повреждены автомобили, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось о 8 пострадавших из-за атаки на Киев.

Более подробно о ночной вражеской атаке на столицу, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

