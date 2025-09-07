В Киеве горят многоэтажки и авто: первые последствия ночной атаки РФ

В ночь на 7 сентября россияне массированно атакуют Киев дронами. В результате обстрела в столице горят многоэтажные дома и авто.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночной атаке дронами.

Главное:

Киев под атакой дронов, тревога уже почти 7 часов

В городе горит 4 многоэтажки, в двух из них частичное разрушение

Известно о двух пострадавших

Последствия атаки фиксируют в Святошинском и Дарницком районах

Чем атаковали россияне

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, первые фиксации вражеских беспилотников в воздушном пространстве Украины начались вчера, с 17:22. Первые дроны летели из Донецкой области, затем с севера, а следующие с других направлений.

Примерно через два часа в столице уже объявили тревогу, были слышны звуки взрывов, а затем повторные после 23:00. Однако особенно громкие взрывы начиналось ориентировочно с 03:00, после чего стали фиксироваться первые последствия атаки.

Последствия обстрела

Согласно информации от местных властей, повреждения в результате обстрела пока зафиксированы в двух районах.

Святошинский район

"В Святошинском районе фиксируем последствия вражеской атаки. Сообщают о возгорании автомобилей на парковке. С ситуацией работают пожарные", - писал начальник КГГА Тимур Ткаченко в 03:29.

Позже он уточнил, что поступает информация о попадании в жилую 9-этажку и 16-этажку.

"Фиксируем попадание вражеских дронов в жилые 9-тиэтажки Святошинского района. Еще на нескольких локациях. На месте пожара", - уточнил Ткаченко в 04:01.

Параллельно мэр Киева Виталий Кличко тоже писал, что есть попадания и возгорания в двух вышеуказанных домах.

Обновлено в 04:17

"Возгорание еще в одной девятиэтажке на Святошино. Все службы направляются на место. Находитесь в укрытиях! Вражеская атака на столицу продолжается", - проинформировал мэр Киева.

Кроме того, в районе произошло возгорание на складах.

Обновлено в 04:33

"В девятиэтажном доме в Святошинском районе, где в результате атаки произошло возгорание, частичное разрушение с 4 по 8 этажи. Все службы работают на месте", - сообщил Кличко.

Дарницкий район

По состоянию на 04:01 стало известно, что в столице уже повреждены по меньшей мере три дома.

"В Дарницком районе, по предварительной информации, пожар в результате попадания обломков в четырехэтажный жилой дом", - сообщил Кличко в 04:02.

Начальник КГГА тоже подтверждает, что в Дарницком районе поврежден 4-этажный дом. Кроме того, мэр столицы писал, что в этот район был вызов медиков.

Обновлено в 04:23

"В четырехэтажном доме в Дарницком районе произошло частичное разрушение третьего этажа здания. Все службы на месте", - сообщает городской голова.

Пострадавшие

В КМВА сообщили, что по состоянию на 04:27 известно уже о двух пострадавших.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.