ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне сознательно бьют по гражданским объектам, в Киеве есть первые пострадавшие, - КГВА

Воскресенье 07 сентября 2025 04:56
UA EN RU
Россияне сознательно бьют по гражданским объектам, в Киеве есть первые пострадавшие, - КГВА Фото: нескольких человек в столице госпитализировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 августа россияне массированно атаковали дронами столицу. Враг сознательно бьет по гражданским объектам, сейчас уже есть первые пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал мэра столицы Виталия Кличко.

"Сейчас 8 пострадавших в Святошинском и Дарницком районах в результате вражеской атаки на столицу. Трех из них медики госпитализировали, в том числе беременную женщину. Остальным оказывают помощь на месте", - рассказал Кличко.

Накануне в Киевской городской военной администрации информировали, что в столице было двое пострадавших, однако теперь, как понятно, количество возросло.

Кроме того, начальник КГВА Тимур Ткаченко заявлял, что враг целенаправленно атакует гражданские объекты.

"Россияне целенаправленно, сознательно бьют по гражданским объектам", - писал Ткаченко в 4 утра.

Обстрел Киева

Напомним, что россияне массированно атакуют Киев еще с вечера, 6 сентября, и продолжают это делать в течение этой ночи.

Последствия в результате вражеской атаки фиксируются сейчас в Святошинском и Дарницком районах. Известно, что повреждено около 4 домов, возникли пожары, а также горят авто.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Киев Дрони
Новости
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России