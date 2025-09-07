Кількість постраждалих у Києві перевищила 10, є жертва і в укритті померла жінка

Міський голова зазначив, що інцидент стався у Дарницькому районі столиці.

Також Кличко повідомив, що внаслідок атаки ворога на Київ, постраждали вже 11 людей.

П'ятеро з них ушпиталили, іншим медики надали допомогу на місці.

Оновлено 05:21

Тимур Ткаченко зазначив, що у Святошинському районі через влучання "Шахеда" загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень.