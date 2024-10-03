В одном из городов Польши можно вступить в украинский легион. Как это сделать

Украинский легион в Польше

В июле этого года Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Это соглашение предусматривало подготовку украинских военных.

РБК-Украина рассказывала о том, как будут набирать добровольцев в украинский легион.

Тогда же глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждал, что в Польше уже тысячи желающих вступить в украинский легион . Однако на днях глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что количество украинцев, решивших присоединиться к украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым".

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