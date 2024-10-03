В одному з міст Польщі можна вступити в українській легіон. Як це зробити

Український легіон розпочав набір добровольців-громадян України у польському Любліні. Він відкрився на базі Консульства України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Як зазначили у Міноборони, центр працює щодня з 09:00 до 17:00, без перерв.
На місці діє військово-лікарська комісія, а підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною.
"Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща - озброєння і техніку", - сказано у повідомленні.
Процес для добровольців:
У липні цього року Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Ця угода передбачала підготовку українських військових.
РБК-Україна розповідало про те, як набиратимуть добровольців до українського легіону.
Тоді ж голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський стверджував, що у Польщі вже тисячі охочих вступити до українського легіону. Однак днями голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які вирішили приєднатись до українського легіону у Польщі, виявилась "вкрай малою".
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