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Достаточно мало. В Польше рассказали, сколько людей присоединились к украинскому легиону

Среда 02 октября 2024 12:53
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Достаточно мало. В Польше рассказали, сколько людей присоединились к украинскому легиону Фото: Владислав Косиняк-Камиш, глава Министерства обороны Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Количество украинцев, которые решили присоединиться к украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым". Бойцы должны были пройти обучение и получить оружие для защиты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в эфире Wirtualna Polska.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало", - заявил министр.

По словам главы ведомства, в вопросе украинского легиона - Польша отвечала за обучение, а Украина - за набор бойцов.

"Мы были к этому готовы. Это было частью соглашения между Польшей и Украиной", - отметил он.

В частности Косиняк-Камыш добавил, что с начала полномасштабной войны в Украине, Польша уже подготовила около 20 000 украинских военных, которые сейчас воюют на фронте.

Украинский легион в Польше

В июле Киев и Варшава подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Среди прочего, соглашение предусматривало подготовку украинских военных. РБК-Украина рассказывала о том, как будут набирать добровольцев в украинский легион.

В тот же месяц глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждал, что в Польше уже тысячи желающих вступить в украинский легион.

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