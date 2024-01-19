Суд избирает меру пресечения Мазепе: что известно

Бизнесмен и директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, вчера задержанный на украинско-польской границе, сегодня прибыл в Печерский райсуд Киева. Ему избирают меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Напомним, по версии ДБР он якобы является организатором схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Что происходит в суде

(Обновлено 13:31). Мазепа в комментарии РБК-Украина отреагировал на открытое против него дело

В разговоре с изданием он назвал судебный процесс вокруг него "филькиной грамотой".

"Весь судебный процесс - "филькина грамота". По сути то, что я видел, то, что прокуроры говорят, что "на основании документа, который был разработан проектной документацией постройки этой дамбы Киевской ГЭС от 1965 года." Все эти сооружения они есть по сути землями дамбы, тогда у меня вопрос: где за все наши годы независимости были все другие государственные органы, которые регистрировали, объединяли, меняли, предпринимали всякие легальные действия? Они подтверждены нотариусом, регистраторами и всеми другими чиновниками, которые были вовлечены в этот процесс", - говорит бизнесмен изданию.

На вопрос, почему сейчас на него завели это уголовное дело, Мазепа считает, что это "беспредел со стороны силовиков и попытка давления на бизнес".

А на вопрос, планирует ли он вносить залог, в случае если его назначит суд, бизнесмен сказал: "Не стоит забегать вперед".

(Обновлено 13:04) Судья ушел в совещательную комнату по поводу ходатайства адвоката об отводе прокурора.

(Обновлено 12:57). Сторона обвинения заявляет, что Игорь Мазепа якобы попытался сбежать из страны во избежание суда.

Как передает корреспондент РБК-Украина из зала суда, сторона защиты просит видеотрансляцию заседания из-за общественного интереса.

Прокурор же выступает против, объясняя это тем, что в зале и так достаточное количество журналистов. Кроме того, прокурор обвиняет адвоката в затягивании процесса.

Также сторона обвинения ходатайствует о присоединении к делу жалобы от Минэкономики.

Фото: в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кто такой Мазепа и почему его задержали

Игорь Мазепа родился в Киеве, в 1997 году приступил к карьере инвестиционным банкиром российско-американской компании Prospect Investments. В 2004 году он основал и стал генеральным директором IC Concorde Capital. Компания сегодня является одним из лучших инвестиционных банков Украины.

Напомним, вчера источники РБК-Украина сообщили, что на границе с Польшей, на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" был задержан украинский бизнесмен Игорь Мазепа, являющийся главой инвестиционной Concorde Capital. Параллельно с этим были проведены обыски в офисе его компании.

Источники сообщили, что дело связано с получением права на землю для того, чтобы построить коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе под Киевом. Стоит отметить, что Goodlife Park был построен еще в 2013 году. Площадь коттеджного городка составляет 40 га. Он расположен в 12 километрах от Киева.

В компании в свою очередь подтвердили, что к ним пришли с обысками. Впрочем, Concorde Capital утверждает, что мероприятия проводились якобы без определения суда.

В то же время уже сегодня ГБР официально подтвердило задержание бизнесмена.

По версии Госбюро расследований, он якобы является организатором сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора схемы.

Как сегодня сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, фигуранту дела объявлены подозрения по трем разным статьям Уголовного кодекса Украины, поэтому накануне произошло задержание.

Также в ГБР напомнили, что 29 ноября 2023 года были разоблачены и задержаны участники преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Правоохранители добавили, что участникам преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.