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Одной из ключевых авиакомпаний РФ уже нечем заправлять самолеты, - СМИ

14:47 24.06.2026 Ср
2 мин
Пока цены на авиатопливо в мире падают, в РФ они стремительно растут
aimg Валерий Ульяненко
Одной из ключевых авиакомпаний РФ уже нечем заправлять самолеты, - СМИ Иллюстративное фото: российский аэропорт (Getty Images)
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Российская авиакомпания "Азимут" пожаловалась на критическую нехватку авиационного топлива. Дефицит и резкий рост цен чреваты массовым срывом рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

С начала июня закупочные цены на авиационный керосин в России подскочили в среднем на 17%. В то же время, фактические объемы поставок сократились примерно на треть от согласованных в договорах.

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Наибольший скачок зафиксировали в аэропорту Махачкалы. Там горючее подорожало сразу на 64%. Авиакомпания уже предупредила, что нехватка топлива может привести к отмене рейсов по кавказским направлениям.

Компания бьет тревогу из-за нехватки топлива

В начале лета ключевой поставщик "Азимута" сократил отгрузку горючего на 30%. Свои действия он объяснил "форс-мажорными обстоятельствами" на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Сам авиаперевозчик связывает текущую ситуацию с проблемами в логистике и ремонтными работами на НПЗ. Попытки найти альтернативных поставщиков не дали результатов: запросы компании либо игнорируют, либо предлагают горючее по ценам, в несколько раз превышающим норму.

В авиакомпании назвали ситуацию парадоксальной. Пока в мире цены на авиационное горючее падают третий месяц подряд, в России они стремительно растут.

Напомним, проблемы с горючим в стране-агрессоре возникли несколько месяцев назад. Ранее в десятках регионов РФ ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за увеличения дефицита.

Отметим, агентство Reuters писало, чтоиз-за дефицита бензина Россия рассматривает возможность импорта горючего морским путем. Нехватку горючего уже официально признали в оккупированном Крыму и ряде регионов Сибири.

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