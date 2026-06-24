Одной из ключевых авиакомпаний РФ уже нечем заправлять самолеты, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Коммерсант ".

С начала июня закупочные цены на авиационный керосин в России подскочили в среднем на 17%. В то же время, фактические объемы поставок сократились примерно на треть от согласованных в договорах.

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Наибольший скачок зафиксировали в аэропорту Махачкалы. Там горючее подорожало сразу на 64%. Авиакомпания уже предупредила, что нехватка топлива может привести к отмене рейсов по кавказским направлениям.

Компания бьет тревогу из-за нехватки топлива

В начале лета ключевой поставщик "Азимута" сократил отгрузку горючего на 30%. Свои действия он объяснил "форс-мажорными обстоятельствами" на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Сам авиаперевозчик связывает текущую ситуацию с проблемами в логистике и ремонтными работами на НПЗ. Попытки найти альтернативных поставщиков не дали результатов: запросы компании либо игнорируют, либо предлагают горючее по ценам, в несколько раз превышающим норму.

В авиакомпании назвали ситуацию парадоксальной. Пока в мире цены на авиационное горючее падают третий месяц подряд, в России они стремительно растут.