Одній з ключових авіакомпаній РФ вже немає чим заправляти літаки, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Коммерсант ".

З початку червня закупівельні ціни на авіаційний гас у Росії підскочили в середньому на 17%. Водночас фактичні обсяги постачань скоротилися приблизно на третину від узгоджених у договорах.

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Найбільший стрибок зафіксували в аеропорту Махачкали. Там пальне подорожчало одразу на 64%. Авіакомпанія вже попередила, що нестача палива може призвести до скасування рейсів на кавказьких напрямках.

Компанія б'є на сполох через нестачу пального

На початку літа ключовий постачальник "Азимута" скоротив відвантаження пального на 30%. Свої дії він пояснив "форс-мажорними обставинами" на низці нафтопереробних заводів (НПЗ).

Сам авіаперевізник пов’язує поточну ситуацію з проблемами в логістиці та ремонтними роботами на НПЗ. Спроби знайти альтернативних постачальників не дали результатів: запити компанії або ігнорують, або пропонують пальне за цінами, які в кілька разів перевищують норму.

В авіакомпанії назвали ситуацію парадоксальною. Поки у світі ціни на авіаційне пальне падають третій місяць поспіль, у Росії вони стрімко йдуть вгору.