Россия начала закупать бензин из-за топливного кризиса, - Reuters
Россия уже в этом месяце начнет импортировать автомобильное топливо по морю из-за острого дефицита бензина на внутреннем рынке. Проблемы с топливом возникли после масштабных атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Дефицит и поиск альтернатив
По данным источников издания, в отрасли в июне ожидается прибытие танкера с бензином в один из западных портов РФ. Такой шаг является крайне редким для страны, которая обычно сама массово экспортирует нефтепродукты.
Один из источников отметил, что топливо планируется доставить из Азии.
Ранее Москва уже импортировала бензин из Беларуси и обращалась за помощью к Казахстану. Однако на данный момент ни одна из этих стран не располагает достаточными свободными мощностями, чтобы преодолеть масштабный кризис в России.
Официально нехватку топлива уже подтвердили в оккупированном Крыму и двух регионах Сибири, а в целом о дефиците сообщают более чем в десяти субъектах РФ.
Удары по НПЗ и запрет на экспорт
Главной причиной кризиса стали регулярные удары украинских дронов по российской энергетической инфраструктуре.
Среди последних объектов, подвергшихся атаке и остановивших переработку нефти - Московский нефтеперерабатывающий завод и комплекс ТАНЕКО в Татарстане.
Чтобы максимально увеличить запасы топлива внутри страны на время летнего пика потребления, российское правительство объявило полный запрет на экспорт бензина до конца июля. В прошлом году Россия продала за границу почти 5 миллионов тонн бензина.
Топливный кризис в России
Напомним, ранее на российских заправках начали массово вводить жесткие лимиты на продажу автомобильного топлива.
В частности, нефтяная компания "Татнефть" ограничила отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих АЗС по всей России, разрешив водителям легковых автомобилей покупать не более 30 литров бензина за один раз.
К тому же на многих станциях полностью запретили продажу топлива в канистры, а расплатиться за покупку местами стало возможно только наличными.
Также из-за постоянных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре российское правительство разрешило заводам выпускать низкокачественное "грязное" топливо с низкими экологическими характеристиками. К такому шагу Кремль прибег для внутреннего рынка, чтобы остановить стремительное сокращение запасов бензина из-за удвоения количества атак украинских дронов на НПЗ с начала 2026 года.
Впоследствии ограничения на покупку топлива в стране-агрессоре приобрели федеральный масштаб. Жесткие лимиты ввели сети, контролирующие около 25% всего розничного рынка, из-за чего каждая четвертая заправка в РФ могла ввести лимит на продажу бензина, чтобы сдержать панический спрос среди местных водителей.