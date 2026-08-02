Одно условие тормозит принятие санкций против России в Сенате США

Возражения демократов против предоставления Трампу дополнительных тарифных полномочий замедляют рассмотрение Сенатом санкционного законопроекта против России, несмотря на убедительную двухпартийную поддержку самой идеи санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times .

Санкции против России, названные в честь покойного сенатора Линдси Грэма, в Сенате поддержали более 80 сенаторов - 12 проголосовали против. Это убедительное двухпартийное большинство, которое должно было гарантировать быстрое принятие документа.

Однако сам процесс затянулся из-за спора вокруг одного конкретного положения - права президента вводить высокие пошлины для крупнейших покупателей российской нефти и газа.

"Предоставление ему тарифных полномочий, которые открывают возможность играть в ту игру "вверх-вниз, наказывать друзей, награждать врагов", которую Дональд Трамп неоднократно использовал с тарифами, плохо подходит для давления на Путина", - заявила сенатор-демократка Элизабет Уоррен, одно из них.

Единственным республиканцем среди противников стал Рэнд Пол, оценивший возможные пошлины как "голосование за повышение налогов на 500 миллиардов долларов".

Чтобы снять часть критики, авторы сузили тарифные положения - предусмотрели исключения для стран, чья доля закупок российского газа составляет менее 15% от общего экспорта России. Это должно обезопасить европейских союзников от попадания под удар. Впрочем, даже это не сняло сопротивление полностью: Пол вместе с демократом Роном Вайденом подготовили поправку, которая должна убрать тарифное положение вообще.

Сопротивление есть и в Палате представителей - топдемократы профильных комитетов там тоже критикуют сенатскую версию, называя ее "масштабными скрытыми полномочиями для Трампа", а не настоящим санкционным законом.

Лидер демократов в Палате Грегори Микс отметил, что санкции в документе полностью остаются на усмотрение президента, неоднократно намекавшего, что скорее отменит ограничения против России, чем введет новые.

Впрочем, часть демократов все же поддерживает документ, несмотря на оговорки.

"Меня беспокоит расширение тарифных полномочий Трампа, но когда речь идет о защите Украины, я не готов делать идеальное врагом хорошего", - сказал сенатор Крис Мерфи.

Лидер меньшинства Чак Шумер предупредил, что злоупотребление этими инструментами лишь выставит слабыми и Трампа, и саму страну.

"Подавляющее большинство американцев хочет видеть поражение России и победу Украины", - подчеркнул он.

Лидеры Сената сейчас работают над компромиссом, который позволил бы принять закон еще на этой неделе - до месячного перерыва в работе палаты.