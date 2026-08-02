Одна умова гальмує ухвалення санкцій проти Росії в Сенаті США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times .

Санкції проти Росії, названі на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, у Сенаті підтримали понад 80 сенаторів - 12 проголосували проти. Це переконлива двопартійна більшість, яка мала б гарантувати швидке ухвалення документа.

Однак сам процес затягнувся через суперечку навколо одного конкретного положення - права президента вводити високі мита для найбільших покупців російської нафти й газу.

"Надання йому тарифних повноважень, які відкривають можливість грати в ту гру "вгору-вниз, карати друзів, нагороджувати ворогів", яку Дональд Трамп неодноразово використовував з тарифами, погано підходить для тиску на Путіна", - заявила сенаторка-демократка Елізабет Воррен, одна з 11 демократів, які виступають проти саме через це положення.

Єдиним республіканцем серед противників став Ренд Пол, який оцінив можливі мита як "голосування за підвищення податків на 500 мільярдів доларів".

Щоб зняти частину критики, автори звузили тарифні положення - передбачили винятки для країн, чия частка закупівель російського газу становить менше 15% від загального експорту Росії. Це має убезпечити європейських союзників від потрапляння під удар. Утім, навіть це не зняло опір повністю: Пол разом із демократом Роном Вайденом підготували поправку, яка мала б прибрати тарифне положення взагалі.

Опір є і в Палаті представників - топдемократи профільних комітетів там теж критикують сенатську версію, називаючи її "масштабними прихованими повноваженнями для Трампа", а не справжнім санкційним законом.

Лідер демократів у Палаті Грегорі Мікс зазначив, що санкції в документі повністю залишаються на розсуд президента, який неодноразово натякав, що радше скасує обмеження проти Росії, ніж запровадить нові.

Втім, частина демократів все ж підтримує документ попри застереження.

"Мене турбує розширення тарифних повноважень Трампа, але коли йдеться про захист України, я не готовий робити ідеальне ворогом хорошого", - сказав сенатор Кріс Мерфі.

Лідер меншості Чак Шумер попередив, що зловживання цими інструментами лише виставить слабкими і Трампа, і саму країну.

"Переважна більшість американців хоче бачити поразку Росії та перемогу України", - наголосив він.

Лідери Сенату наразі працюють над компромісом, який дозволив би ухвалити закон ще цього тижня - до місячної перерви в роботі палати.